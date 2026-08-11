Rai Cerda quedará impactado tras lectura de tarot sobre Faloon Larraguibel: "Tal vez ella por amor ha..."

11 ag. 2026 - 10:15 hrs.

Esta noche, la reconocida tarotista peruana Mirtha Vergara llegará hasta Volverías con tu ex? 2 para leer las cartas de los participantes. Con su lectura, dejará a Raimundo Cerda completamente inquieto por sus revelaciones y terminará llorando al recordar y saber sobre Faloon Larraguibel.

Rai le preguntará a Mirtha por su actual estado emocional. La tarotista barajará las cartas y reaccionará sorprendida:"Ah su madre… Tú te has amarrado solo…".

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La vidente será tajante al interpretar las cartas y ver que solo aparecieron espadas, incluso advertirá un posible trabajo de magia: "Ahí están todas las espadas. Él está mal. Las cartas han salido horrorosas, es lo más feo que me ha salido en toda la noche. Las espadas significan desasosiego, angustia. Es posible que se haya hecho algo y es posible que le hayan bajado la energía. Si tú tienes odio, el odio te genera una fuerza negativa".

La última frase de la mujer descolocará a los animadores y le preguntarán si existe la posibilidad de que su expareja hubiera realizado algún tipo de "amarre".

Volverías con tu ex? 2

Rai Cerda quedará impactado ante predicciones

La respuesta de la tarotista aumentará aún más la preocupación de Raimundo: "Ella se enfermó también. Quieren tenerlo así como un idiota, triste. Tal vez ella por amor ha querido hacerte alguna idiotez, como estaba tan enamorada ha hecho alguna estupidez que te ha afectado horriblemente, para no perderte, pero te está enfermando".

Ante las palabras de Mirtha, Yamila Reyna intentará poner otra mirada sobre la situación y planteará que el amor también puede llevar a cometer errores: "Muchas veces las personas nos cegamos por amor y cometemos errores y eso no significa que no te ame, tal vez es un exceso de amor, y eso es una conversación que deben tener entre ustedes dos".

Raimundo, visiblemente afectado, profundizará en las razones que lo llevaron a terminar su relación con Faloon y reconocerá que la decisión estuvo marcada por constantes conflictos entre ambos:

"El último mes era como '¿nos vemos o no nos vemos? No, no, no' y yo de un día para otro le dije 'mañana viajo…' Fue una pelea constante que no daba para más, mucho carácter involucrado de ambas partes. Por eso tomé esta decisión, he pensado que a veces amar también es dejar ir. Me enamoro poco, he sido de pocas relaciones, esto afectivamente me ha llegado mucho más fuerte y vivirlo acá adentro han sido días que realmente siento espadas en el piso y otros días salgo para arriba".

La confesión terminará por quebrar al ingeniero, quien no podrá contener las lágrimas y se refugiará en el hombro de Yasmín Valdés.

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