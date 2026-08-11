Rai Cerda quedará impactado tras inquietante predicción en Volverías con tu ex? 2: "Te está enfermando"
En el avance del capítulo 41 de Volverías con tu ex? 2, Raimundo Cerda vivió una experiencia esotérica que lo dejó muy sorprendido.
Una tarotista le sacará las cartas y le lanzará un comentario bastante particular: "Tú estás mal, quiero que miren esas cartas todos, tal vez ella por amor ha querido hacerte alguna idiotez, como estaba enamorada, que te ha afectado horriblemente".
El ingeniero quedará preocupado y preguntará si esa persona está haciendo esas cosas para no perderlo y volverá a recibir un vaticinio impactante: "Para no perderte, pero te está enfermando".
La pelea de Bárbara Córdoba y Mariano Brozincevic
Por otro lado, Mariano Brozincevic y Bárbara Córdoba se enfrentarán duramente en un conflicto completamente inesperado.
El trasandino cuestionará a su compañera por su comportamiento y le exigirá que no se meta con él, pues la conoce muy bien.
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Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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