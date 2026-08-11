Rai Cerda quedará impactado tras inquietante predicción en Volverías con tu ex? 2: "Te está enfermando"

11 ag. 2026 - 00:20 hrs.

En el avance del capítulo 41 de Volverías con tu ex? 2, Raimundo Cerda vivió una experiencia esotérica que lo dejó muy sorprendido.

Una tarotista le sacará las cartas y le lanzará un comentario bastante particular: "Tú estás mal, quiero que miren esas cartas todos, tal vez ella por amor ha querido hacerte alguna idiotez, como estaba enamorada, que te ha afectado horriblemente".

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El ingeniero quedará preocupado y preguntará si esa persona está haciendo esas cosas para no perderlo y volverá a recibir un vaticinio impactante: "Para no perderte, pero te está enfermando".

Volverías con tu ex? 2

La pelea de Bárbara Córdoba y Mariano Brozincevic

Por otro lado, Mariano Brozincevic y Bárbara Córdoba se enfrentarán duramente en un conflicto completamente inesperado.

El trasandino cuestionará a su compañera por su comportamiento y le exigirá que no se meta con él, pues la conoce muy bien.