Ludmila Ksenofontova revelará verdad sobre quiebre con chofer del circo: "Era como ermitaño, otra vez..."

10 ag. 2026 - 10:30 hrs.

Esta noche en Volverías con tu ex? 2 veremos a Ludmila Ksenofontova y Kaoto cada vez más íntimos, abordando temas personales de la patinadora rusa como el pololeo que tuvo después de separarse de Álvaro Ballero. Además, de una dura competencia individual masculina y una última advertencia de Tonka Tomicic.

En la Cabaña de las Tentaciones, la patinadora y Carlos Águila tuvieron una íntima conversación antes de dormir, en la que el joven de 1,96 metros quiso conocer más detalles sobre la vida amorosa de la "reina de hielo" y, especialmente, sobre su relación con Pablo.

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Kaoto le preguntó a Ludmila cómo había conocido al hombre con quien mantuvo una relación después de separarse de Álvaro Ballero. La patinadora de hielo reveló que sus caminos se cruzaron en el circo y recordó el momento en que comenzó a rehacer su vida tras el quiebre de su matrimonio: "Yo estaba feliz, digo, no feliz, porque yo me casé y después nunca más nada, nada con hielo, nunca más saqué patines, nada. Y en este proceso de todo el circo pasó que nos separamos con Álvaro. Nos separamos y yo con él me metí (después de) como tres semanas más".

La confesión despertó aún más la curiosidad de Kaoto, quien quiso saber cuánto tiempo duró esa relación y qué había provocado el quiebre. "Después de Álvaro estuviste con él ocho meses, ¿y después por qué terminaste?, ¿cuál fue el motivo para darle la cortada?, ¿él de verdad te gustaba?", le preguntó.

Ludmila explicó que, aunque inicialmente existía atracción, con el tiempo comenzó a sentir que era ella quien llevaba adelante la relación y que volvía a encontrarse con un patrón que ya había vivido. "En verdad fue porque yo entraba acá… Obvio que al principio me gustaba, pero cuando lo conoces, sentía que yo lo buscaba más. Era como ermitaño, otra vez… De hecho, todos mis amigos me decían '¿por qué otra vez?' Y como que yo me alejé un poco, o empecé a pensar que no iba a seguir".

La respuesta provocó una inmediata reacción de Kaoto, quien identificó una similitud entre las relaciones de Ludmila y no pudo evitar bromear sobre lo que podría ocurrir si Pablo llegara a aparecer en el encierro. "Pu... la h…, Ludmila tienes un patrón… Lo voy a humillar fuerte si entra”, comentó el ingeniero. "Ojalá que no entre", respondió la artista.

Las duras palabras de Tonk a Tomicic

Más tarde, se realizó la competencia individual masculina, en la que se enfrentaron Luis Mateucci, Raimundo Cerda, Tom Brusse y Mariano Brozincevic. Sin embargo, antes de que comenzara la prueba, Tonka Tomicic tomó la palabra para realizar una dura advertencia a todos los participantes, luego de las distintas situaciones de agresividad y enfrentamientos que se habían producido durante los últimos días.

Volverías con tu ex? 2

La animadora fue enfática en señalar que los límites ya habían sido sobrepasados y que una nueva situación de este tipo tendría consecuencias graves: "Queremos dejar ciertos puntos muy en claro. Ha habido situaciones de agresividad, de violencia verbal, se ha invadido espacio físico entre mujeres y hombres en los días transcurridos, eso no lo vamos a tolerar. Esta es una advertencia clara para cada uno de ustedes, a la próxima habrá sanciones graves".

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