El gran logro de Hurubachi Pardo en su camino para convertirse en Miss Earth: "Será un antes y un después"

10 ag. 2026 - 10:50 hrs.

Las últimas semanas han sido bastante movidas para Hurubachi Pardo pues aceptó el desafío de participar en el certamen Miss Earth.

Fue el 26 de julio que la exparticipante de Volverías con tu ex? 2, anunció que iba a enfrentar esta competencia con todo el entusiasmo y representando a la ciudad donde vivió varios años de su vida, Curicó.

Ahora, la periodista vivió uno de los ritos más especiales en este tipo de concursos, la imposición de bandas, la cual da el puntapié a este proceso.

La emoción de Huru Pardo

Sobre lo anterior, Huru Pardo realizó una sentida reflexión en sus redes sociales sobre su participación en Miss Earth: "Estoy segura que será un antes y un después para mí".

Posteriormente, destacó el apoyo de sus seguidores, quienes lograron que fuera eleigda como "La Máxima de Chile": " Si bien no tiene un valor durante la competencia, para mí representa el cariño, el apoyo y la confianza que todos ustedes han puesto en mí".

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"Me emociona muchísimo comenzar este proceso y espero poder disfrutar cada momento. Esto recién comienza", agregó finalmente la comunicadora, en una publicación que ya acumula más de 3400 likes.