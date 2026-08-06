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Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 38: Camila Nash y Tom Brusse ingresaron al encierro Volverías con tu ex? 2

Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 38: Camila Nash y Tom Brusse ingresaron al encierro

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 38 de Volverías con tu ex? 2, Tom Brusse y Camila Nash se integraron al encierro y tuvieron un reencuentro muy tenso.

En conversación con Tonka Tomicic, ambos tuvieron duras palabras para referirse al otro y contaron las razones por las que terminaron su relación amorosa que comenzó en El Internado.

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Posteriormente, la influencer conversó con algunas de sus compañeras y les confidenció que ella se había enamorado del marroquí, pero que había vivido situaciones bastante negativas con él.

Volverías con tu ex? 2

La fuerte pelea de Bárbara Córdoba y Flavia Laos

Por otro lado, Camila Nash le preguntó a Rai Cerda sobre su quiebre con Faloon Larraguibel y él le contó el motivo por el que tomaron caminos separados.

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También, una fuerte pelea protagonizada por Bárbara Córdoba y Flavia Laos se tomó la casa. La trasandina empujó y le tiró el pelo a su compañera, recibiendo una seria advertencia de parte de la producción.

Finalmente, Camila Nash y Sofía Latorre se enfrascaron en un tenso cruce, donde se dijeron de todo.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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