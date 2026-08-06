Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 38: Camila Nash y Tom Brusse ingresaron al encierro
En el capítulo 38 de Volverías con tu ex? 2, Tom Brusse y Camila Nash se integraron al encierro y tuvieron un reencuentro muy tenso.
En conversación con Tonka Tomicic, ambos tuvieron duras palabras para referirse al otro y contaron las razones por las que terminaron su relación amorosa que comenzó en El Internado.
Posteriormente, la influencer conversó con algunas de sus compañeras y les confidenció que ella se había enamorado del marroquí, pero que había vivido situaciones bastante negativas con él.
La fuerte pelea de Bárbara Córdoba y Flavia Laos
Por otro lado, Camila Nash le preguntó a Rai Cerda sobre su quiebre con Faloon Larraguibel y él le contó el motivo por el que tomaron caminos separados.
También, una fuerte pelea protagonizada por Bárbara Córdoba y Flavia Laos se tomó la casa. La trasandina empujó y le tiró el pelo a su compañera, recibiendo una seria advertencia de parte de la producción.
Finalmente, Camila Nash y Sofía Latorre se enfrascaron en un tenso cruce, donde se dijeron de todo.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Leer más de
Más Capítulos
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 37: Mariano Brozincevic eligió amor u olvido entre Yasmín Valdés y Fer Brown
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 36: Ludmila Ksenofontova contó cómo está su corazón
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 35: La Guarén y Nico Solabarrieta vivieron una nueva crisis
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 34: La renuncia de Álvaro Ballero
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 33: La tensión explotó entre Nicole Moreno y Bárbara Córdoba
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 32: ¿Todo se derrumbó entre Bárbara Córdoba y Luis Mateucci?