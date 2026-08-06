Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Ludmila Ksenofontova romperá el hielo con Kaoto y lo elegirá para íntima dinámica

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 39 de Volverías Con Tu Ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Kaoto vivirán un íntimo momento en medio de una dinámica. 

Precisamente, Joaquín Méndez y Yamila Reyna llegarán a la casona para imponer una fiesta con temática de casino donde tendrán atrevidas dinámicas en las que los participantes tendrán que atreverse a todo. 

Lo más visto de Volverías con tu Ex

Una de estas personas es Ludmila, quien aceptará ser parte de un juego donde, con algún compañero, deben derretir un hielo en su boca. 

Ludmila Ksenofontova
Volverías con tu ex 2 / MEGA

El atrevido juego que hará Ludmila

Y es que para este juego, la bailarina tendrá que seleccionar a uno de sus compañeros, siendo el electo Kaoto, quien se sentirá muy feliz por esto. 

Ir a la siguiente nota

Enseguida, Ludmila pondrá el hielo en su boca e iniciarán un beso para derretir el hielo, lo que dejará impactados a todos sus compañeros. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto