Ludmila Ksenofontova romperá el hielo con Kaoto y lo elegirá para íntima dinámica

06 ag. 2026 - 00:33 hrs.

En el avance del capítulo 39 de Volverías Con Tu Ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Kaoto vivirán un íntimo momento en medio de una dinámica.

Precisamente, Joaquín Méndez y Yamila Reyna llegarán a la casona para imponer una fiesta con temática de casino donde tendrán atrevidas dinámicas en las que los participantes tendrán que atreverse a todo.

Una de estas personas es Ludmila, quien aceptará ser parte de un juego donde, con algún compañero, deben derretir un hielo en su boca.

Volverías con tu ex 2 / MEGA

El atrevido juego que hará Ludmila

Y es que para este juego, la bailarina tendrá que seleccionar a uno de sus compañeros, siendo el electo Kaoto, quien se sentirá muy feliz por esto.

Enseguida, Ludmila pondrá el hielo en su boca e iniciarán un beso para derretir el hielo, lo que dejará impactados a todos sus compañeros.