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Beso de Luis Mateucci y Flavia Laos provocará furiosa reacción de Bárbara Córdoba en Volverías con tu Ex? 2

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 39 de Volverías Con Tu Ex? 2, Bárbara Córdoba protagonizará una tensa discusión con Flavia Laos.

Todo comenzará durante una actividad nocturna, cuando Luis Mateucci y la actriz peruana se den un beso frente a todos sus compañeros.

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La escena desatará la molestia de Córdoba, quien no ocultará su incomodidad y lanzará en voz alta: "Sabes cómo es Flavia, sabes cómo es Flavia".

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

La tensa discusión entre Bárbara y Flavia

El momento dará paso a un fuerte intercambio de palabras entre ambas participantes. En medio del enfrentamiento, Laos le reclamará: "Tienes que ser más educada porque me has tratado todo el mal y me lo guardo".

Finalmente, la actriz peruana justificará el beso asegurando que fue Luis Mateucci quien lo quería. Sin embargo, Bárbara le restará importancia y responderá con dureza.

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"Siempre quiere, quiere con todas. No te creas tan exclusiva, eh. 30 segundos le durás", expresará.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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