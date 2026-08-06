Beso de Luis Mateucci y Flavia Laos provocará furiosa reacción de Bárbara Córdoba en Volverías con tu Ex? 2

06 ag. 2026 - 00:45 hrs.

En el avance del capítulo 39 de Volverías Con Tu Ex? 2, Bárbara Córdoba protagonizará una tensa discusión con Flavia Laos.

Todo comenzará durante una actividad nocturna, cuando Luis Mateucci y la actriz peruana se den un beso frente a todos sus compañeros.

La escena desatará la molestia de Córdoba, quien no ocultará su incomodidad y lanzará en voz alta: "Sabes cómo es Flavia, sabes cómo es Flavia".

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

La tensa discusión entre Bárbara y Flavia

El momento dará paso a un fuerte intercambio de palabras entre ambas participantes. En medio del enfrentamiento, Laos le reclamará: "Tienes que ser más educada porque me has tratado todo el mal y me lo guardo".

Finalmente, la actriz peruana justificará el beso asegurando que fue Luis Mateucci quien lo quería. Sin embargo, Bárbara le restará importancia y responderá con dureza.

"Siempre quiere, quiere con todas. No te creas tan exclusiva, eh. 30 segundos le durás", expresará.