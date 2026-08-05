Raimundo Cerda sincera las razones de su quiebre con Faloon Larraguibel a Camila Nash: "La culpa fue de..."

05 ag. 2026 - 23:26 hrs.

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Raimundo Cerda habló con Camila Nash sobre su quiebre con Faloon Larraguibel y las razones de este.

Precisamente, con el ingreso de Camila Nash al reality, Raimundo encontró alguien con quien hablar sobre esta situación que ha rondado por su cabeza desde un inicio y también en la boca de los demás, especialmente de Sofía Latorre, quien aseguraba que seguían juntos afuera.

Fue durante una conversación que Nash preguntó a Raimundo cómo se encontraba con todo esto, lo que dio paso a una íntima charla.

Volverías con tu ex 2 / MEGA

Las razones del quiebre de Rai Cerda y Faloon Larraguibel

"Terminamos, pasó un mes y yo me metí pa' acá. Fue súper reciente todo", expresó Rai, a lo que Camila Nash comentó que prácticamente vino a hacer el duelo al reality.

En esa línea, Rai siguió ese comentario y dijo "literal, nunca hubo como un tercer involucrado, nunca fue como tema de infidelidad ni nada de eso, sino que un tira y afloja en la relación".

"La culpa fue de los dos, pero un poco mucho de su carácter que no tenía antes", cerró.