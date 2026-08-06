"Esta me superó": Camila Nash explota contra Sofía Latorre por sentir celos de Faloon Larraguibel
En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Camila Nash tuvo un fuerte encontrón con Sofía Latorre luego de que la modelo recordara a Faloon Larraguibel.
Precisamente, durante la conversación previo a una prueba, Sofía alega que si Raimundo la va a cambiar, que sea por algo mejor. Instancia en la que Camila apunta si ese "mejor" se trata de Faloon Larraguibel.
Visiblemente enojada, Sofía responde que "sí, puede ser", lo que desató a Camila, quien encaró a Latorre por sentir celos de una pareja que tuvo Rai por mucho tiempo.
El encontrón de Camila Nash y Sofía Latorre
"No figures, no figures, delante de Faloon tú no figures", exclamó Camila, a lo que Sofía afirmó que Nash no sabía cómo se llamaba, pero andaba comentando sus reels en Instagram.
Ante esto, Nash afirmó: "Yo no sabía que había una persona más cara de raja que yo para hablar de la fama; esta me superó".
"Me da vergüenza, me da vergüenza", exclamó Sofía, a lo que Camila pidió que nunca le pasara lo que está sufriendo Latorre, ya que Raimundo no quiere nada con ella.
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