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"Esta me superó": Camila Nash explota contra Sofía Latorre por sentir celos de Faloon Larraguibel

  • Por Matías Rivera

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Camila Nash tuvo un fuerte encontrón con Sofía Latorre luego de que la modelo recordara a Faloon Larraguibel. 

Precisamente, durante la conversación previo a una prueba, Sofía alega que si Raimundo la va a cambiar, que sea por algo mejor. Instancia en la que Camila apunta si ese "mejor" se trata de Faloon Larraguibel.

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Visiblemente enojada, Sofía responde que "sí, puede ser", lo que desató a Camila, quien encaró a Latorre por sentir celos de una pareja que tuvo Rai por mucho tiempo. 

El encontrón de Camila Nash y Sofía Latorre 

"No figures, no figures, delante de Faloon tú no figures", exclamó Camila, a lo que Sofía afirmó que Nash no sabía cómo se llamaba, pero andaba comentando sus reels en Instagram. 

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Ante esto, Nash afirmó: "Yo no sabía que había una persona más cara de raja que yo para hablar de la fama; esta me superó".

Camila Nash
Volverías con tu ex 2 / MEGA

"Me da vergüenza, me da vergüenza", exclamó Sofía, a lo que Camila pidió que nunca le pasara lo que está sufriendo Latorre, ya que Raimundo no quiere nada con ella.

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