"Deja de hue... con eso": Estefi Marquis perdió la paciencia con Kaoto y lo frenó por hablar de su mamá

05 ag. 2026 - 00:14 hrs.

En el capítulo 37 de Volverías con tu ex? 2, Estefanía Marquis y Kaoto tuvieron un tenso cruce que involucró a la mamá de ella.

Varios de los participantes estaban comentando sobre el mensaje que recibió Rai Cerda, el cual llegó en un parapente y por los aires.

En ese instante, Carlos Águila lanzó un comentario: "Yo le mandé uno a la casa de la mamá de Estefanía, diciéndole que la amo mucho".

Volverías con tu ex? 2

La parada de carros de Estefi Marquis

Las palabras de Kaoto no le gustaron para nada a Estefi Marquis y alzó la voz para proteger a su madre: "Deja de hue... con eso, en serio. Primero, no digas el nombre de mi mamá en televisión y segundo, deja de hue... con eso, es mi vida real y no es un juego".

"Es mi vida real también", agregó un poco molesto Carlos Águila.

Finalmente, la modelo hizo un último llamado de atención a su exmarido: "Para de jugar con eso, yo no ando jugando con el nombre de tu mamá ni con las hue... que vivimos ¿Dale?".