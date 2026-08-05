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"Deja de hue... con eso": Estefi Marquis perdió la paciencia con Kaoto y lo frenó por hablar de su mamá

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 37 de Volverías con tu ex? 2, Estefanía Marquis y Kaoto tuvieron un tenso cruce que involucró a la mamá de ella. 

Varios de los participantes estaban comentando sobre el mensaje que recibió Rai Cerda, el cual llegó en un parapente y por los aires. 

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En ese instante, Carlos Águila lanzó un comentario: "Yo le mandé uno a la casa de la mamá de Estefanía, diciéndole que la amo mucho".

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Las palabras de Kaoto no le gustaron para nada a Estefi Marquis y alzó la voz para proteger a su madre: "Deja de hue... con eso, en serio. Primero, no digas el nombre de mi mamá en televisión y segundo, deja de hue... con eso, es mi vida real y no es un juego".

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"Es mi vida real también", agregó un poco molesto Carlos Águila.

Finalmente, la modelo hizo un último llamado de atención a su exmarido: "Para de jugar con eso, yo no ando jugando con el nombre de tu mamá ni con las hue... que vivimos ¿Dale?". 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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