"Deja de hue... con eso": Estefi Marquis perdió la paciencia con Kaoto y lo frenó por hablar de su mamá
En el capítulo 37 de Volverías con tu ex? 2, Estefanía Marquis y Kaoto tuvieron un tenso cruce que involucró a la mamá de ella.
Varios de los participantes estaban comentando sobre el mensaje que recibió Rai Cerda, el cual llegó en un parapente y por los aires.
En ese instante, Carlos Águila lanzó un comentario: "Yo le mandé uno a la casa de la mamá de Estefanía, diciéndole que la amo mucho".
La parada de carros de Estefi Marquis
Las palabras de Kaoto no le gustaron para nada a Estefi Marquis y alzó la voz para proteger a su madre: "Deja de hue... con eso, en serio. Primero, no digas el nombre de mi mamá en televisión y segundo, deja de hue... con eso, es mi vida real y no es un juego".
"Es mi vida real también", agregó un poco molesto Carlos Águila.
Finalmente, la modelo hizo un último llamado de atención a su exmarido: "Para de jugar con eso, yo no ando jugando con el nombre de tu mamá ni con las hue... que vivimos ¿Dale?".
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