"Una mujer fantástica...": Kaoto sorprendió al responder si quiere algo serio con Ludmila Ksenofontova

04 ag. 2026 - 23:18 hrs.

En el capítulo 37 de Volverías con tu ex? 2, Julio César Rodríguez le realizó una importante pregunta que puso en jaque a Kaoto.

"¿Vas a buscar algo realmente serio con Ludmila?", lanzará sin rodeos el animador.

La cámara justo enfocó a Ludmila Ksenofontova, quien se estaba riendo, demostrando nerviosismo ante la respuesta de su compañero.

Volverías con tu ex? 2

Las palabras de Kaoto

Tras lo anterior, Carlos Águila fue bastante sincero y sorprendió con sus palabras: "Estoy respetando el proceso de la Ludmi, la encuentro una mujer fantástica. Cada día se aleja más de Rusia y se acerca más al Amazonas, me gusta, full respeto, full buena onda, full tela".

Igualmente, Kaoto no negó que también está conociendo más a fondo a otras personas en la casona, como a Sofía Latorre.