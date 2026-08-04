"Una mujer fantástica...": Kaoto sorprendió al responder si quiere algo serio con Ludmila Ksenofontova
En el capítulo 37 de Volverías con tu ex? 2, Julio César Rodríguez le realizó una importante pregunta que puso en jaque a Kaoto.
"¿Vas a buscar algo realmente serio con Ludmila?", lanzará sin rodeos el animador.
La cámara justo enfocó a Ludmila Ksenofontova, quien se estaba riendo, demostrando nerviosismo ante la respuesta de su compañero.
Las palabras de Kaoto
Tras lo anterior, Carlos Águila fue bastante sincero y sorprendió con sus palabras: "Estoy respetando el proceso de la Ludmi, la encuentro una mujer fantástica. Cada día se aleja más de Rusia y se acerca más al Amazonas, me gusta, full respeto, full buena onda, full tela".
Igualmente, Kaoto no negó que también está conociendo más a fondo a otras personas en la casona, como a Sofía Latorre.
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