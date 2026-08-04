Mariano Brozincevic eligió olvido tras perder duelo: ¿Eliminó a Fernanda Brown o a Yasmín Valdés?

04 ag. 2026 - 23:45 hrs.

En el capítulo 37 de Volverías con tu ex? 2, el equipo verde perdió el duelo de eliminación contra el trío compuesto por Luis Mateucci, Nicole Moreno y Bárbara Córdoba.

Debido a lo anterior, Mariano Brozincevic tuvo que tomar la difícil decisión de si escogía amor y se iban con Yasmín Valdés y Fernanda Brown del reality u olvido y se quedaba con una de ellas en el encierro.

El argentino se mostró muy complicado, pero los animadores le pidieron que entregara su determinación lo más rápido posible.

Volverías con tu ex? 2

La decisión de Mariano Brozincevic

Luego de recordar que en la primera versión del reality escogió amor y se fue con su expareja, Mariano Brozincevic comentó que cambió de parecer y eligió olvido.

Posteriormente, el trasandino prefirió quedarse en el encierro con Yasmín Valdés y eliminar automáticamente a Fernanda Brown.

"Con Fernanda arrancamos cruzados porque tuve que nominarla la primera instancia, luego de eso, empaticé con su historia, aprendí a conocerla más. Pero en esta última semana creo que hubo una apertura de corazón, Fer empezó a tener otros comportamientos, entonces los vientos cambiaron y hoy elijo olvido, tengo camino para seguir conversando con Yasmín y quiero que me siga acompañando aquí, así que Fer, te agradezco mucho y te deseo lo mejor", explicó.