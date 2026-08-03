La inesperada decisión de Estefi Marquis ante hipotética reconciliación con Mario Velasco: "Lo haría"

03 ag. 2026 - 23:57 hrs.

En el capítulo 36 de Volverías con tu ex? 2, Estefi Marquis se vio en aprietos cuando le propusieron una situación que involucró a Mario Velasco.

Fue Tonka Tomicic quien leyó el desafío que tenía que contestar la modelo: "Entra el animador de televisión y exnovio tuyo, Estefi, Mario Velasco".

"Al entrar, Mario te dice que quiere volver contigo pero que te olvides de Carlos y que te dejes perder en la competencia para echar a Kaoto ¿Aceptarías intentarlo nuevamente sacando a Kaoto o le cuentas a Kaoto y se dejan perder para sacar a Mario Velasco", agregó la animadora.

Volverías con tu ex? 2

La respuesta de Estefi Marquis

Luego de escuchar atentamente, Estefi Marquis pensó por tan solo unos segundos su respuesta y expresó que se daría una oportunidad con Mario Velasco.

"Yo creo que sí lo haría. Probablemente es lo que él haría en mi posición, qué más voy a esperar, así que sí lo haría", lanzó la modelo.

Lógicamente, Kaoto no se quedó en silencio y se remitió a decir: "Se la dejo, pero qué feo".