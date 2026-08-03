Ludmila Ksenofontova contó la verdad del anillo que tenía Álvaro Ballero con María José Reyes
En el capítulo 36 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova reveló la verdadera historia detrás de los anillos que tenía Álvaro Ballero.
Todo comenzó cuando la patinadora les contó a varios de sus compañeros cómo habían sido los últimos momentos con su exmarido, antes de que él renunciara.
Allí, contó que recibió una pregunta de parte de su expolola,María José Reyes, sobre si seguía usando el anillo que ambos tenían.
La explicación de Ludmila Ksenofontova
Kaoto, Rai Cerda y Sofía Latorre quedaron sorprendidos con la información y ella explicó cómo había sido todo: "Lo usó al principio, después se lo sacó".
Posteriormente, Ludmila Ksenofontova contó que cuando vio el anillo, le preguntó a Álvaro Ballero qué tanto quería recuperarla, si estaba usando esa joya.
"Él llegó con el anillo de ella, después se lo sacó, se puso nuestra argolla, después se la sacó, porque empezaron las actividades", comentó.
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