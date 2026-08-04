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Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 36: Ludmila Ksenofontova contó cómo está su corazón Volverías con tu ex? 2

Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 36: Ludmila Ksenofontova contó cómo está su corazón

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 36 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova se sinceró con varios de sus compañeros sobre su actual estado, tras la salida de Álvaro Ballero.

En esa conversación, Kaoto le consultó si su corazón estaba abierto para conocer a una nueva persona y ella sorprendió con su respuesta. 

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Además, Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez llegaron a la casona para animar una actividad donde los participantes, según sus respuestas, se irían al infierno o al cielo.

Volverías con tu ex? 2

El descargo de Luis Mateucci

En esa dinámica, Estefi Marquis, por petición de Luis Mateucci, reveló una escena de coqueteo entre él y Daniela Aránguiz, que no le gustó a Rai Cerda.

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También, la modelo fue consultada sobre la posibilidad de volver a tener una relación con Mario Velasco, con el objetivo de sacar a Kaoto del juego y ella tuvo una inesperada respuesta. 

Finalmente, Luis Mateucci explotó de la ira contra Bárbara Córdoba y la encaró por la fuerte pelea que tuvieron la noche pasada. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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