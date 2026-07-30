Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 34: La renuncia de Álvaro Ballero

30 jul. 2026 - 00:09 hrs.

En el capítulo 34 de Volverías con tu ex? 2, Tonka Tomicic animó una entretenida actividad donde los hombres tuvieron que armar looks para sus parejas y luego, realizar un desfile de modas.

En medio de la dinámica, Luis Mateucci lanzó una fuerte declaración que involucró a Álvaro Ballero y que lo hizo enfurecerse y generar un tenso momento.

Cuando fue el turno de Ludmila Ksenofontova de modelar, pidió un minuto para responderle al trasandino y desmentir lo que había dicho. Posteriormente, él se le acercó a pedirle disculpas.

Volverías con tu ex? 2

El consejo de Ludmila Ksenofontova

Tras lo anterior, Álvaro Ballero reunió a todos sus compañeros y les contó que su experiencia en el reality llegaba hasta ahí y sus razones.

En una conversación más íntima, Julio César Rodríguez contó que la expareja del comunicador estuvo a punto de ingresar al encierro y mostraron una pregunta realizada por ella.

Finalmente, Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero se despidieron en la puerta de la casa y ella le dio un sabio consejo.