Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 34: La renuncia de Álvaro Ballero
En el capítulo 34 de Volverías con tu ex? 2, Tonka Tomicic animó una entretenida actividad donde los hombres tuvieron que armar looks para sus parejas y luego, realizar un desfile de modas.
En medio de la dinámica, Luis Mateucci lanzó una fuerte declaración que involucró a Álvaro Ballero y que lo hizo enfurecerse y generar un tenso momento.
Cuando fue el turno de Ludmila Ksenofontova de modelar, pidió un minuto para responderle al trasandino y desmentir lo que había dicho. Posteriormente, él se le acercó a pedirle disculpas.
El consejo de Ludmila Ksenofontova
Tras lo anterior, Álvaro Ballero reunió a todos sus compañeros y les contó que su experiencia en el reality llegaba hasta ahí y sus razones.
En una conversación más íntima, Julio César Rodríguez contó que la expareja del comunicador estuvo a punto de ingresar al encierro y mostraron una pregunta realizada por ella.
Finalmente, Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero se despidieron en la puerta de la casa y ella le dio un sabio consejo.
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