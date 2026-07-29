JC Rodríguez sorprendió a Álvaro Ballero con inesperada noticia sobre su expareja: "Quería venir a buscarte"
En el capítulo 34 de Volverías con tu ex? 2, Julio César Rodríguez dio a conocer una información que dejó impactado a Álvaro Ballero.
Luego de anunciar su renuncia, el animador y Tonka Tomicic conversaron de forma más íntima con el comunicador y le comentaron sobre una pregunta que había enviado su expareja, María José Reyes.
"¿Sigues conservando el anillo que tenemos junto o te vas a sacar el anillo por Ludmila?", expresó la mujer.
"Me lo saqué cuando Ludmila me lo comentó y me puse la argolla. Cuando me di cuenta que en realidad Ludmila estaba en otra sintonía devolví la argolla", respondió Álvaro Ballero.
La sorpresa a Álvaro Ballero
Tras lo anterior, Julio César Rodríguez contó que María José Reyes iba a ingresar al reality y que por eso existían esas preguntas realizadas por ella: "Quería venir a buscarte, a ver la posibilidad de volver contigo".Ir a la siguiente nota
Luego, Álvaro Ballero recibió otra consulta de parte de su expareja: "¿Me amas a mí, amas a Ludmila o amas a Ballero?".
Finalmente, el comunicador fue sincero y expresó que a la única persona a la que le tiene ese amor tan profundo es a Ludmila Ksenofontova.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Más Mejores Momentos
-
El inesperado consejo de Ludmila Ksenofontova a Álvaro Ballero: "Si vas a encontrarte con María José..."
-
"No se logró...": Estas fueron las razones de Álvaro Ballero para renunciar a Volverías con tu ex? 2
-
Ludmila Ksenofontova encaró duramente a Luis Mateucci por inesperada acusación: "No hables sin saber"
-
"Te cag... un trapecista": La picante declaración de Luis Mateucci que enfureció a Álvaro Ballero
-
Luis Mateucci explotó en plena competencia de salvación y tomó una drástica decisión que perjudicó a su trío
-
La fuerte discusión entre Nicole Moreno y Bárbara Córdoba que Luis Mateucci debió intervenir