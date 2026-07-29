JC Rodríguez sorprendió a Álvaro Ballero con inesperada noticia sobre su expareja: "Quería venir a buscarte"

29 jul. 2026 - 23:57 hrs. | Act. 30 jul. 2026 - 00:09 hrs.

En el capítulo 34 de Volverías con tu ex? 2, Julio César Rodríguez dio a conocer una información que dejó impactado a Álvaro Ballero.

Luego de anunciar su renuncia, el animador y Tonka Tomicic conversaron de forma más íntima con el comunicador y le comentaron sobre una pregunta que había enviado su expareja, María José Reyes.

"¿Sigues conservando el anillo que tenemos junto o te vas a sacar el anillo por Ludmila?", expresó la mujer.

"Me lo saqué cuando Ludmila me lo comentó y me puse la argolla. Cuando me di cuenta que en realidad Ludmila estaba en otra sintonía devolví la argolla", respondió Álvaro Ballero.

Volverías con tu ex? 2

La sorpresa a Álvaro Ballero

Tras lo anterior, Julio César Rodríguez contó que María José Reyes iba a ingresar al reality y que por eso existían esas preguntas realizadas por ella: "Quería venir a buscarte, a ver la posibilidad de volver contigo".

Luego, Álvaro Ballero recibió otra consulta de parte de su expareja: "¿Me amas a mí, amas a Ludmila o amas a Ballero?".

Finalmente, el comunicador fue sincero y expresó que a la única persona a la que le tiene ese amor tan profundo es a Ludmila Ksenofontova.