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JC Rodríguez sorprendió a Álvaro Ballero con inesperada noticia sobre su expareja: "Quería venir a buscarte"

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 34 de Volverías con tu ex? 2, Julio César Rodríguez dio a conocer una información que dejó impactado a Álvaro Ballero

Luego de anunciar su renuncia, el animador y Tonka Tomicic conversaron de forma más íntima con el comunicador y le comentaron sobre una pregunta que había enviado su expareja, María José Reyes.

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"¿Sigues conservando el anillo que tenemos junto o te vas a sacar el anillo por Ludmila?", expresó la mujer.

"Me lo saqué cuando Ludmila me lo comentó y me puse la argolla. Cuando me di cuenta que en realidad Ludmila estaba en otra sintonía devolví la argolla", respondió Álvaro Ballero.

Volverías con tu ex? 2

La sorpresa a Álvaro Ballero

Tras lo anterior, Julio César Rodríguez contó que María José Reyes iba a ingresar al reality y que por eso existían esas preguntas realizadas por ella: "Quería venir a buscarte, a ver la posibilidad de volver contigo". 

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Luego, Álvaro Ballero recibió otra consulta de parte de su expareja: "¿Me amas a mí, amas a Ludmila o amas a Ballero?".

Finalmente, el comunicador fue sincero y expresó que a la única persona a la que le tiene ese amor tan profundo es a Ludmila Ksenofontova

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