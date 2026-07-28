La fuerte discusión entre Nicole Moreno y Bárbara Córdoba que Luis Mateucci debió intervenir
En el capítulo 33 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno y Bárbara Córdoba se enfrascaron en una fuerte discusión antes y después de la prueba de salvación.
En primera instancia, ambas tuvieron un desencuentro cuando la trasandina estaba explicando una situación relacionada con la competencia, su compañera la interrumpió: "Víctima ¿Ahora vas a llorar de mentira?".
La argentina se molestó y le exigió a la modelo que la dejara hablar, desatando un fuerte enfrentamiento que tuvo que detener Luis Mateucci: "No me grites, a mí nadie me viene a gritar, habla más despacio".
El conflicto siguió entre Nicole Moreno y Bárbara Córdoba
Posteriormente, Nicole Moreno fue entrevistada para el segmento Non Stop, donde expresó que le gusta competir a ella: "Yo tengo más fuerza, más resistencia que ella, independiente...".
Nuevamente, Bárbara Córdoba no soportó la actitud de la modelo fitness y se involucró: "Perdimos por tu culpa, fuiste última".
En ese instante, ambas comenzaron a lanzarse fuertes declaraciones, donde involucraron incluso a Luis Mateucci.
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