La fuerte discusión entre Nicole Moreno y Bárbara Córdoba que Luis Mateucci debió intervenir

28 jul. 2026 - 23:30 hrs.

En el capítulo 33 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno y Bárbara Córdoba se enfrascaron en una fuerte discusión antes y después de la prueba de salvación.

En primera instancia, ambas tuvieron un desencuentro cuando la trasandina estaba explicando una situación relacionada con la competencia, su compañera la interrumpió: "Víctima ¿Ahora vas a llorar de mentira?".

La argentina se molestó y le exigió a la modelo que la dejara hablar, desatando un fuerte enfrentamiento que tuvo que detener Luis Mateucci: "No me grites, a mí nadie me viene a gritar, habla más despacio".

Volverías con tu ex? 2

El conflicto siguió entre Nicole Moreno y Bárbara Córdoba

Posteriormente, Nicole Moreno fue entrevistada para el segmento Non Stop, donde expresó que le gusta competir a ella: "Yo tengo más fuerza, más resistencia que ella, independiente...".

Nuevamente, Bárbara Córdoba no soportó la actitud de la modelo fitness y se involucró: "Perdimos por tu culpa, fuiste última".

En ese instante, ambas comenzaron a lanzarse fuertes declaraciones, donde involucraron incluso a Luis Mateucci.