Lo acusó de "manipular" y terminó llorando: Ludmila Ksenofontova encaró fuertemente a Álvaro Ballero

28 jul. 2026 - 23:18 hrs.

En el capítulo 33 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero tuvieron una fuerte discusión donde ella terminó llorando.

El comunicador reafirmó sus ganas de dejar el espacio y ella le pidió que no mintiera en el exterior, cuando contara las razones por las cuales decidió renunciar: "Yo no me voy a quedar tranquila porque tú vas a hablar primero, como siempre ¿Me entiendes? Vas a manipular como tú quieres manipular, eso no se hace, lo haces siempre".

Sin embargo, el participante aseguró que su familia igualmente iba a ver todo lo que había ocurrido en el reality: "Te aseguro que se van a dar cuenta de todo esto".

Volverías con tu ex? 2

La discusión de Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero

La pelea siguió en la misma tónica, hasta que Álvaro Ballero le dijo a su exesposa que si quería que no dijera que "sentía atracción por alguien" él no lo iba a hacer, pero ella negó haber realizado esa declaración y la tensión volvió a subir.

Como cada uno siguió en su punto, los cuales eran completamente contrarios, Ludmila Ksenofontova decidió dejar la tensa conversación hasta ahí.

"Me molesta que no reconozcas", lanzó finalmente el comunicador, desatando el profundo llanto de su exesposa.