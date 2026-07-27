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Álvaro Ballero hizo inesperada confesión y descolocó a sus compañeros: "Me daban una pastilla..."

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 32 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero realizó una revelación que dejó a varios de sus compañeros haciendo preguntas.

Todo comenzó cuando Julio César Rodríguez le preguntó al comunicador cómo estaba lidiando con los altos y bajos de su relación con Ludmila Ksenofontova.

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"Cuando entré me daba mucho miedo que fuésemos a estar opuestos todo el rato acá adentro. Yo estuve 17 años casado y tenemos cuatro hijos, hay situaciones en las que yo nunca la vi, hay cosas que me complican", expresó.

Volverías con tu ex? 2

La confesión de Álvaro Ballero

Tras lo anterior, vino la inesperada confesión de Álvaro Ballero: "A mí me daban un pastilla para los celos y me cortaron hace rato, pero me la dieron como SOS y la he tomado varias veces".

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Inmediatamente, Raimundo Cerda y Nicole Moreno le preguntaron cuál era el nombre de ese medicamento y él prefirió no ahondar en ese momento.

"La he tenido que tomar porque efectivamente hay situaciones que me descolocan, que yo no entiendo en qué estoy", agregó finalmente. 

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