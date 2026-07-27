Álvaro Ballero hizo inesperada confesión y descolocó a sus compañeros: "Me daban una pastilla..."
En el capítulo 32 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero realizó una revelación que dejó a varios de sus compañeros haciendo preguntas.
Todo comenzó cuando Julio César Rodríguez le preguntó al comunicador cómo estaba lidiando con los altos y bajos de su relación con Ludmila Ksenofontova.
"Cuando entré me daba mucho miedo que fuésemos a estar opuestos todo el rato acá adentro. Yo estuve 17 años casado y tenemos cuatro hijos, hay situaciones en las que yo nunca la vi, hay cosas que me complican", expresó.
La confesión de Álvaro Ballero
Tras lo anterior, vino la inesperada confesión de Álvaro Ballero: "A mí me daban un pastilla para los celos y me cortaron hace rato, pero me la dieron como SOS y la he tomado varias veces".
Inmediatamente, Raimundo Cerda y Nicole Moreno le preguntaron cuál era el nombre de ese medicamento y él prefirió no ahondar en ese momento.
"La he tenido que tomar porque efectivamente hay situaciones que me descolocan, que yo no entiendo en qué estoy", agregó finalmente.
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