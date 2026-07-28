"Déjame solo": Álvaro Ballero se quebró profundamente y lanzó posibilidad de irse de la casa

28 jul. 2026 - 00:13 hrs.

En el capítulo 32 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero vivió una situación de bastante angustia en medio de la noche.

De pronto, el comunicador se despertó y tuvo una conversación con Ludmila Ksenofontova donde le dijo que quería estar solo.

Luego, el participante se levantó, se fue a vestir y salió al patio, para sentarse en los sillones y utilizar su vaporizador.

Volverías con tu ex? 2

Álvaro Ballero se derrumbó

Tras lo anterior, Ludmila Ksenofontova se puso a analizar la situación, mientras que Álvaro Ballero rompió en un profundo llanto.

La patinadora decidió salir a verlo y él fue bastante claro: "Déjame, por favor déjame. Déjame solo, no quiero verte más, estoy siendo adulto, mañana me voy, no quiero que me vean en el sofá, aquí nadie me ve".

Finalmente, el hermano de Carla Ballero decidió quedarse allí y su exesposa se fue a acostar.