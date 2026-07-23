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Luis Mateucci reveló inédita escena de celos de Daniela Aránguiz: "Quedé mal con mucha gente"

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 31 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci dio a conocer una escena de celos protagonizada por Daniela Aránguiz

Todo comenzó con un chisme que escuchó la animadora: "Quedé mal con mucha gente por culpa de ella. Vino de una peluquería y me dice 'vos te comiste una mujer en Miami'".

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El argentino quedó descolocado con las palabras de su expareja, mientras que ella le seguía entregando antecedentes: "Una vez fuiste, yo lo escuché que dijeron que se comieron al Mateucci". 

Volverías con tu ex? 2

La anécdota de Luis Mateucci

Sin embargo, nada era como creía Daniela Aránguiz, según explicó Luis Mateucci: "Era la mujer de un piloto, era una chilena que vivía en Miami con él y yo me junté con ellos a comer, porque veían los realities de Chile". 

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La situación no quedó allí y conforme al relato, la exchica Mekano obligó al trasandino a llamar a la mujer en cuestión y mientras él aclaraba la polémica, ella gritaba por atrás: "Ella no entendía nada". 

Finalmente, cuando trascendió el quiebre de la pareja, la esposa del piloto contactó al participante: "Me dice 'me alegro que te hayas alejado de esa mujer'". 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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