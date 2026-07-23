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Álvaro Ballero sorprendió con inesperada pregunta a Nico Solabarrieta: "¿Eran de los amigos que besabas?"

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 31 de Volverías con tu ex? 2, Nico Solabarrieta contó una historia que motivó a Álvaro Ballero a realizar una inesperada pregunta.

La situación partió cuando Tonka Tomicic le preguntó al exfutbolista si alguna vez le habían hecho una escena de celos y él dijo que sí, pero no La Guarén.

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"En tiempos de pandemia, cuando recién empezaron a abrir las dicoteque de nuevo, yo me fui al baño y me encontré con un compañero de colegio que no veía hace mucho tiempo, deben haber sido 20 o 25 minutos. Cuando vuelvo, me encuentro con un show de celos terrible, un griterio, dije que nos vamos y afuera también un show mal". 

Volverías con tu ex? 2

La consulta de Álvaro Ballero

Justo en ese instante, Álvaro Ballero interrrumpió la dinámica para hacer una consulta muy llamativa: "¿Pero esos eran de los amigos que les dabas besos?".

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Fiel a su estilo, Nico Solabarrieta respondió y sus compañeros lo aplaudieron: "Cuando uno es seguro de su sexualidad puede hacer lo que quiera, cuando uno es más inseguro es cuando empiezan los problemas".

Sin embargo, el comunicador igualmente quiso saber si se había besado con su amigo, pero la tensa escena terminó allí. 

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