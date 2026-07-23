Joaquín cruzará las llamas para salvar a Karina en el capítulo 344 de El Jardín de Olivia

23 jul. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 344 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) tratará de impedir la muerte de Karina (Jacinta Rodríguez) en el incendio del taller.

Luis Emilio (Alejandro Trejo) maquinó todo para que pudiera recuperar la custodia de Berni, pero Undurraga no estará dispuesto a que la niña vuelva a su lado a costa de un crimen.

Tras advertirle a Ignacia (Cota Castelblanco) de los pasos de su padre, Joaquín llegará a Barrio Italia para buscarla antes de que sea demasiado tarde.

El Jardín de Olivia / Mega

Raúl se comunicará con Gloria

Momentos después Raúl (César Caillet) llamará a Gloria (Francisca Gavilán) y Diana (Nicole Espinoza) para contarles de la trágica noticia.

La peluquera sentirá una profunda angustia por no saber cómo está su hija, sobre todo ante la gran distancia que las separa.