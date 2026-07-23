"¡Cerdo de mier...!": Así será la reacción de Ignacia con su padre tras el incendio en el capítulo 344 de EJDO

23 jul. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 344 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) le contó a Ignacia (Cota Castelblanco) sobre la orden de asesinato que dio su padre contra Karina (Jacinta Rodríguez).

Ella fue forzada a volver a la casa de Luis Emilio (Alejandro Trejo) a cambio de que no le hicieran daño a su pareja, pero se dará cuenta que cayó en una terrible trampa.

Una pelea de padre e hija

Walker bajará de las escaleras para darle la "bienvenida" a su hija. "Qué bueno que llegaron, las estaba esperando", mencionará mientras se ríe. Ignacia correrá a quitarle la sonrisa de la cara.

El Jardín de Olivia / Mega

"¡Cerdo de mier...! ¡¿Qué le hiciste a la Kari?! ¡¿Qué le hiciste?!", gritará la joven mientras intenta golpear a Luis Emilio y él forcejea con ella para evitarlo.

¿Admitirá que fue él quien ordenó acabar con la artista? ¿Lograrán rescatarla a tiempo?