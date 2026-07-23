"¡Cerdo de mier...!": Así será la reacción de Ignacia con su padre tras el incendio en el capítulo 344 de EJDO
En el avance del capítulo 344 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) le contó a Ignacia (Cota Castelblanco) sobre la orden de asesinato que dio su padre contra Karina (Jacinta Rodríguez).
Ella fue forzada a volver a la casa de Luis Emilio (Alejandro Trejo) a cambio de que no le hicieran daño a su pareja, pero se dará cuenta que cayó en una terrible trampa.
Una pelea de padre e hija
Walker bajará de las escaleras para darle la "bienvenida" a su hija. "Qué bueno que llegaron, las estaba esperando", mencionará mientras se ríe. Ignacia correrá a quitarle la sonrisa de la cara.Ir a la siguiente nota
"¡Cerdo de mier...! ¡¿Qué le hiciste a la Kari?! ¡¿Qué le hiciste?!", gritará la joven mientras intenta golpear a Luis Emilio y él forcejea con ella para evitarlo.
¿Admitirá que fue él quien ordenó acabar con la artista? ¿Lograrán rescatarla a tiempo?Ve el capítulo en