La orden más cruel de Luis Emilio: Queman el taller de Karina con ella dentro en El Jardín de Olivia

23 jul. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 343 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) fue capturada por el "Rucio" (Sebastián Saguz) y la usaron para amedrentar a Ignacia (Cota Castelblanco): si Berni no se quedaba con su abuelo, le harían daño a la artista.

Nacha cedió y no se fue al aeropuerto, pero Luis Emilio (Alejandro Trejo) nunca pensó dejar viva a Karina. Por eso, le ordenó al "Rucio" acabarla esa misma tarde.

"Deja los remordimientos para la misa del domingo, préndele fuego a ese taller con esa depravada ahí dentro y asegúrate que parezca un accidente", indicó Walker con total frialdad y su palabra fue seguida al pie de la letra: con los líquidos inflamables del taller se provocó un incendio y Karina estaba en medio de las llamas.

El Jardín de Olivia / Mega

Luis Emilio tiene un nuevo enemigo

Joaquín (Francisco Dañobeitia) quedó pasmado al escuchar a Luis Emilio y anunció que no permitiría un crimen a cambio de la custodia de Berni.

"Si cruzas la puerta de mi casa, te juro que soy capaz de quemarte vivo a ti también. No te vengas a hacer aquí la blanca paloma, recuerda que todo esto es por ti, pendejo malagradecido. Tú viniste acá a suplicarme que te ayudara a recuperar a tu hija, y es justamente lo que estoy haciendo", amenazó Walker.