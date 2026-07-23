La orden más cruel de Luis Emilio: Queman el taller de Karina con ella dentro en El Jardín de Olivia
En el capítulo 343 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) fue capturada por el "Rucio" (Sebastián Saguz) y la usaron para amedrentar a Ignacia (Cota Castelblanco): si Berni no se quedaba con su abuelo, le harían daño a la artista.
Nacha cedió y no se fue al aeropuerto, pero Luis Emilio (Alejandro Trejo) nunca pensó dejar viva a Karina. Por eso, le ordenó al "Rucio" acabarla esa misma tarde.
"Deja los remordimientos para la misa del domingo, préndele fuego a ese taller con esa depravada ahí dentro y asegúrate que parezca un accidente", indicó Walker con total frialdad y su palabra fue seguida al pie de la letra: con los líquidos inflamables del taller se provocó un incendio y Karina estaba en medio de las llamas.Ir a la siguiente nota
Luis Emilio tiene un nuevo enemigo
Joaquín (Francisco Dañobeitia) quedó pasmado al escuchar a Luis Emilio y anunció que no permitiría un crimen a cambio de la custodia de Berni.
"Si cruzas la puerta de mi casa, te juro que soy capaz de quemarte vivo a ti también. No te vengas a hacer aquí la blanca paloma, recuerda que todo esto es por ti, pendejo malagradecido. Tú viniste acá a suplicarme que te ayudara a recuperar a tu hija, y es justamente lo que estoy haciendo", amenazó Walker.Ve el capítulo en