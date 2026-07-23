El Jardín de Olivia - Capítulo 343: La vida de Karina pende de un hilo

23 jul. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 343 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) utilizó a Karina (Jacinta Rodríguez) como moneda de cambio para chantajear a su hija. Si le entrega a la pequeña Berni, no le hará daño a la pintora.

Nacha aceptó el trato y canceló su viaje a Madrid. Sin embargo, Walker nunca pensó en honrar su palabra y con completa frialdad le ordenó al "Rucio" (Sebastián Saguz) prender fuego al taller de Kari con ella en su interior.

Joaquín (Francisco Dañobeitia) escuchó todo y, espantado, salió de la casa de Luis Emilio para salvar la vida de Karina. Pese a que no siente aprecio por ella, tampoco quiere que muera.

El Jardín de Olivia / Mega

El anillo de compromiso

Gabriel (Matías Oviedo) le entregó una frazada a Diana (Nicole Espinoza) para pasar la fría noche de Valdivia. Sin embargo, en la tela estaba escondido el anillo de compromiso que había comprado algún tiempo atrás.

No era su intención revelar esta argolla, pero Santana confesó que todavía guarda la esperanza que las cosas con Diana vuelvan a ser como antes.