El Jardín de Olivia - Capítulo 342: La cacería de Ignacia

22 jul. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 342 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) se arrepintió de colaborar con Luis Emilio (Alejandro Trejo) y decidió retirar la denuncia en contra de Ignacia (Cota Castelblanco). Con ello, va a poder recobrar la custodia de Berni y salir del país para estar segura.

Sin embargo, su exsuegro sigue empeñado en arrebatarle a la niña y darle un castigo ejemplar a su hija para "ponerla en cintura". Félix (Matías Schudeck) tenía la misión de encontrarla y finalmente la halló en un viejo taller de Barrio Italia.

Raúl (César Caillet) se la llevó en su auto y Félix los siguió hasta que logró interceptarlos en medio de la calle, pero cuando quiso llevarse a Nacha, recibió una desagradable sorpresa.

El Jardín de Olivia / Mega

Un regalo especial para Vanessa

Vanessa (Begoña Basauri) regresó a su casa después de varios días intensos. Más tranquila, se sentó al borde de la cama y escuchó algunos mensajes en su contestadora: eran de Franco (Emilio Edwards), quien demostró genuina preocupación por la periodista.

Sus palabras estaban cargadas de esperanza por el futuro que les esperaba en Cartagena de Indias, pero también de precaución. De hecho, Barraza dejó en el departamento de Vanessa un regalo que podría salvarle la vida. Se trata de un bolso con dinero y un pasaporte falso a nombre de Lucía Zegers.