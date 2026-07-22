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"¿Qué hiciste, pelotudo?": Luis Emilio tendrá un áspero enfrentamiento con Joaquín en el capítulo 342 de EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 342 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) le pedirá a Joaquín (Francisco Dañobeitia) elegir un bando: ¿Quiere proteger a Ignacia (Cota Castelblanco) sí o no?

Con esto en mente, Undurraga retirará la demanda en contra de su ex. Este recurso legal es el que impide que abandone el país junto a Berni y muy pronto Luis Emilio (Alejandro Trejo) se enterará de la medida. 

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Una discusión muy tensa

"¿Qué hiciste, pelotudo? ¿Por qué diablos retiraste la demanda contra Ignacia? Si se llegan a llevar a tu hija, no la vuelves a ver en tu vida", le reclamará irritado. 

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Joaquín confesará que Walker lo obligó a dar un paso atrás: "Yo tengo clarísimos los riesgos de todo lo que estoy haciendo, es que usted no me deja opción; manda a dos sicarios a buscar a mi hija, ya pasó todos los límites, Luis Emilio, ¿qué mier... tiene en la cabeza?". 

"Lo que a ti te falta: convicciones y los cojones para defender a mi familia, cueste lo que cueste", contestará el empresario. 

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