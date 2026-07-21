Franco dejará un legado que podría proteger a Vanessa en el capítulo 342 de El Jardín de Olivia

21 jul. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 342 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) escuchará un mensaje de audio que Franco (Emilio Edwards) le dejó hace algunos días, momentos antes de reencontrarse.

A pesar de la desconfianza que se generó entre los dos por la traición de Barraza, la periodista se dará cuenta que los sentimientos de Franco por ella eran sinceros y que realmente volvió para protegerla de Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo).

"Revisa tu clóset"

"Vane, estoy acá en tu departamento esperándote", le escuchará decir, pero habrá algo más.

El Jardín de Olivia / Mega

"Mira, en caso de que algo salga mal y no pudiéramos vernos, revisa tu clóset que te estoy dejando algo", le anunciará.

Franco contaba con muchas pistolas para defenderse. ¿Podría haberle dejado una o será otro tipo de arma que Vanessa debe usar en contra de Luis Emilio?