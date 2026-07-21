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Clemente hará romántica promesa a Diana en el capítulo 341 de EJDO: "Quiero pasar el resto de mi vida contigo"

  • Por Mega

En el avance del capítulo 341 de El Jardín de OliviaClemente (Pipo Gormaz) se reencontrará con Diana (Nicole Espinoza) tras salir de prisión.

En ese momento, la terapeuta le contará de la amenaza de Luis Emilio (Alejandro Trejo), lo que la obligará a ella y a su familia a irse lejos.

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"Tu papá está desatado, por lo mismo yo hablé con el Gabo y él nos va a recibir a todos en Valdivia", le contará.

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La promesa de Clemente

Clemente no querrá que su padre los mantenga separados nuevamente y le hará una romántica promesa a Diana.

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"Yo no voy a parar hasta que mi papá se vaya preso para siempre y cuando lo logre, yo te voy a ir a buscar. Quiero pasar el resto de mi vida contigo", expresará. 

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