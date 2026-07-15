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El Jardín de Olivia - Capítulo 339: Luis Emilio acorrala a Franco

  • Por Mega

En el capítulo 339 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) tuvo que tomar una difícil decisión ante las amenazas de Luis Emilio (Alejandro Trejo) en contra de Raúl (César Caillet).

A pesar de ser su única esperanza para probar la inocencia de Clemente (Pipo Gormaz), tuvieron que entregar a Franco (Emilio Edwards).

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Sabiendo que Walker no dejaría a su antiguo socio con vida, Diana y Bastián (Alonso Quintero) lo siguieron para entregar su ubicación a los detectives y lograr salvarlo.

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El plan B de Nacha y Karina

Joaquín (Francisco Dañobeitia) llamó a Ignacia (Cota Castelblanco) para advertirle que ya se comunicó con la policía y que no podría salir del país junto a Berni.

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Es por esto que junto a Karina (Jacinta Rodríguez) decidieron posponer su escape para encontrar una ruta segura para salir sin ser vistas.

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