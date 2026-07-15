El Jardín de Olivia - Capítulo 339: Luis Emilio acorrala a Franco

15 jul. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 339 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) tuvo que tomar una difícil decisión ante las amenazas de Luis Emilio (Alejandro Trejo) en contra de Raúl (César Caillet).

A pesar de ser su única esperanza para probar la inocencia de Clemente (Pipo Gormaz), tuvieron que entregar a Franco (Emilio Edwards).

Sabiendo que Walker no dejaría a su antiguo socio con vida, Diana y Bastián (Alonso Quintero) lo siguieron para entregar su ubicación a los detectives y lograr salvarlo.

El Jardín de Olivia

El plan B de Nacha y Karina

Joaquín (Francisco Dañobeitia) llamó a Ignacia (Cota Castelblanco) para advertirle que ya se comunicó con la policía y que no podría salir del país junto a Berni.

Es por esto que junto a Karina (Jacinta Rodríguez) decidieron posponer su escape para encontrar una ruta segura para salir sin ser vistas.