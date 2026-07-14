El Jardín de Olivia - Capítulo 338: Los últimos minutos de Acosta

14 jul. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 338 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) le contó a Vanessa (Begoña Basauri) sobre cómo comenzó su vínculo con Luis Emilio (Alejandro Trejo) y las cosas que hizo por él, entre ellas, el asesinato de Lalo Acosta (Jorge Denegri).

Si bien no se enorgullece de sus crímenes, admitió que no sabía de los abusos que había cometido Walker y cuando se vio presionado por la periodista, Diana (Nicole Espinoza) y Bastián (Alonso Quintero), se comprometió a ayudarlos porque tiene dos pruebas incriminatorias de Walker en su poder.

Corren contra el tiempo porque Luis Emilio no quiere que Franco declare a la policía y tiene su propia jugada entre manos.

El Jardín de Olivia / Mega

El momento del escape

Ignacia (Cota Castelblanco) y Karina (Jacinta Rodríguez) planificaron cuidadosamente cómo sacarse de encima a Meche, la cuidadora de Berni.

Con una supuesta llamada del banco, lograron que dejara el departamento de Joaquín (Francisco Dañobeitia) y les diera un espacio de tiempo para llevarse a la niña lo antes posible.