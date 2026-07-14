Karina y Nacha engañarán a la asesora del hogar que cuida de Berni en el capítulo 338 de El Jardín de Olivia

14 jul. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 338 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) llamará por teléfono a la asesora del hogar de Joaquín (Francisco Dañobeitia), haciéndose pasar por una ejecutiva bancaria.

"Son cargos de 5,3 millones pesos y queríamos asegurarnos que fue usted quien realizó compras por ese monto con su tarjeta", le dirá a la trabajadora, quien se asustará por los supuestos movimientos de su cuenta.

"Lo más probable es que se la hayan clonado, por lo tanto, vamos a proceder a hacer el bloqueo definitivo de su tarjeta. Eso sí necesitamos que venga inmediatamente a una sucursal para hacer el reclamo con su seguro", agregará la pintora.

La oportunidad que Ignacia esperaba

La mujer estará en el departamento de Joaquín, acompañanada de Ignacia (Cota Castelblanco) y Berni. Precisamente a Nacha le pedirá permiso para salir y arreglar este entuerto, sin imaginar que es la ex de su jefe quien crea esta situación para quedarse a solas con la niña.

El Jardín de Olivia / Mega

"Anda nomás, Mechita, yo me quedo aquí con la pollita", responderá Ignacia con su hija en brazos.