Karina y Nacha engañarán a la asesora del hogar que cuida de Berni en el capítulo 338 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 338 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) llamará por teléfono a la asesora del hogar de Joaquín (Francisco Dañobeitia), haciéndose pasar por una ejecutiva bancaria.
"Son cargos de 5,3 millones pesos y queríamos asegurarnos que fue usted quien realizó compras por ese monto con su tarjeta", le dirá a la trabajadora, quien se asustará por los supuestos movimientos de su cuenta.
"Lo más probable es que se la hayan clonado, por lo tanto, vamos a proceder a hacer el bloqueo definitivo de su tarjeta. Eso sí necesitamos que venga inmediatamente a una sucursal para hacer el reclamo con su seguro", agregará la pintora.Ir a la siguiente nota
La oportunidad que Ignacia esperaba
La mujer estará en el departamento de Joaquín, acompañanada de Ignacia (Cota Castelblanco) y Berni. Precisamente a Nacha le pedirá permiso para salir y arreglar este entuerto, sin imaginar que es la ex de su jefe quien crea esta situación para quedarse a solas con la niña.
"Anda nomás, Mechita, yo me quedo aquí con la pollita", responderá Ignacia con su hija en brazos.Ve el capítulo en