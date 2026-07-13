¡Sin escapatoria! Vanessa, Bastián y Diana le harán una encerrona a Franco en el capítulo 338 de EJDO

13 jul. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 338 de El Jardín de Olivia, el "Rucio" (Sebastián Saguz) se encontrará como punto fijo, vigilando el departamento de Vanessa (Begoña Basauri). Así es como se dará cuenta que Franco (Emilio Edwards) sigue en Chile.

A Luis Emilio (Alejandro Trejo) no le gustará nada saber esto y exigirá que su exsubordinado ni siquiera se acerque a hablar con la policía.

El Jardín de Olivia / Mega

Vanessa toma un arma

Después de un cara a cara con Franco, Vanessa tomará una pistola y apuntará contra su otrora amante cuando intente salir de su casa.

"Lo lamento mucho, pero esta es la única forma de terminar con todo de una vez por todas. Abre la puerta", le ordenará Riesco.

Barraza la obedecerá y se encontrará de frente con Diana (Nicole Espinoza) y Bastián (Alonso Quintero), quienes le cerrarán el paso.