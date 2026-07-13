Félix atrapará a Jessica antes de que pueda abandonar el país en el capítulo 338 de El Jardín de Olivia

13 jul. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 338 de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) regresará a buscar su pasaporte porque tendrá planeado viajar esa misma tarde. Si quiere salvarse de Luis Emilio (Alejandro Trejo), lo más seguro es que abandone el país con toda su familia.

Bastián (Alonso Quintero) compró los pasajes y la llamará para saber si está todo en orden.

"Basti, agarro mi pasaporte y estoy lista. No me voy a demorar nada. Te amo", le dirá la periodista tranquilizadoramente al teléfono.

El Jardín de Olivia / Mega

Luis Emilio buscará su revancha

Será muy pronto para cantar victoria. Al interior de su departamento estará Félix (Matías Schudeck) esperándola por orden de su jefe.

"¿Te querías ir de viaje, flaca? Buena, porque yo te voy a sacar de paseo ahora. Eso sí, el viaje va a ser solamente de ida", indicará mientras le tapa la boca para que no se escuchen sus gritos.