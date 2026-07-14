Luis Emilio le puso una trampa a Raúl: Prometió llevarlo preso si no le entregan a Franco en EJDO

14 jul. 2026 - 18:06 hrs.

En el capítulo 338 de El Jardín de Olivia, el "Rucio" (Sebastián Saguz) irrumpió en el departamento de Vanessa (Begoña Basauri) junto con Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Sabían que Franco Barraza (Emilio Edwards) estaba en el lugar y querían llevárselo antes de que lo hiciera la policía. Sin embargo, Bastián (Alonso Quintero) le dijo a su padre que la policía ya estaba en camino para detenerlo.

La firma de Raúl

"Tan saltón, hombre. Vengo de pasadita a hablar un asunto con mi querida amiga Diana, que estoy seguro le va a interesar: si tú permites que salga de acá con mi estimado amigo Franco para que se vaya tranquilamente a sus vacaciones, yo no meto preso a tu papito", señaló el empresario.

El Jardín de Olivia / Mega

Diana estaba confundida. No hay nada contra su padre como para que se vaya a la cárcel por tercera vez, ¿o sí?

Raúl (César Caillet) pecó de ingenuo al firmar la renuncia a la herencia de Samuel (Simón Beltrán) porque se creó una impresa intermediaria de la que él es representante legal. ¿En qué líos lo metió Walker nuevamente?