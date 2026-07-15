Luis Emilio busca deshacerse de una vez por todas de Franco y lanza dura amenaza contra Diana en EJDO

15 jul. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 339 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) tiene bajo su poder a Franco (Emilio Edwards), pero también a Diana (Nicole Espinoza) y Bastián (Alonso Quintero).

Precisamente, Diana y Bastián afirman a Luis Emilio que la policía y todos saben que ellos están secuestrados por él, incluido Franco, por lo que los debe dejar escapar para no meterse en más problemas.

A raíz de esto, Franco intenta hacer juegos mentales con Luis Emilio. Sin embargo, esto no funciona muy bien, ya que el empresario toma una cruel decisión con la pareja de Vanessa (Begoña Basauri).

El Jardín de Olivia / MEGA

Las decisiones de Luis Emilio

En concreto, Luis Emilio envía a el "Rucio" (Sebastián Saguz) a que cometa una compleja acción: lo envía a llevarse a Franco y matarlo en un sitio eriazo, donde nadie lo pueda conectar de alguna forma con ellos.

No obstante, Diana y Bastián siguen siendo un problema, por lo mismo, Luis Emilio busca deshacerse de la terapeuta ocupacional con una nueva propuesta.

El empresario dice a Diana que tiene una última chance para tomar a toda su familia e irse muy lejos, de lo contrario sufrirán la peor de sus acciones.