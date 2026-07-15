"Se acabó, hermano": Bastián entregará importante noticia a Clemente en el capítulo 340 de El Jardín de Olivia

15 jul. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 340 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) visitará a Clemente (Pipo Gormaz) en prisión para darle una información que podría cambiar su futuro.

Gracias a la información obtenida de Franco (Emilio Edwards), los detectives comenzarán a buscar evidencia en contra del verdadero culpable del asesinato de Acosta.

Clemente podría salir libre

"Vanessa logró grabar la confesión de Franco y con eso la policía encontró en las cámaras de seguridad de tu casa unas imágenes de él robándose la pistola la noche antes del crimen", dirá Bastián a Clemente.

El Jardín de Olivia

Ante la confusión del padre de Olivia, Bastián le aclarará lo que esto significa para su posible libertad.

"Se acabó, hermano. Con eso es suficiente para sacarte de acá", cerrará.