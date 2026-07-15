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"Se acabó, hermano": Bastián entregará importante noticia a Clemente en el capítulo 340 de El Jardín de Olivia

  • Por Mega

En el avance del capítulo 340 de El Jardín de OliviaBastián (Alonso Quintero) visitará a Clemente (Pipo Gormaz) en prisión para darle una información que podría cambiar su futuro.

Gracias a la información obtenida de Franco (Emilio Edwards), los detectives comenzarán a buscar evidencia en contra del verdadero culpable del asesinato de Acosta.

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Clemente podría salir libre

"Vanessa logró grabar la confesión de Franco y con eso la policía encontró en las cámaras de seguridad de tu casa unas imágenes de él robándose la pistola la noche antes del crimen", dirá Bastián a Clemente.

El Jardín de Olivia

Ante la confusión del padre de Olivia, Bastián le aclarará lo que esto significa para su posible libertad.

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"Se acabó, hermano. Con eso es suficiente para sacarte de acá", cerrará.

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