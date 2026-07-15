"¡Ustedes me engañaron!": Raúl quedará devastado tras la firma de documentos en el capítulo 339 de EJDO

15 jul. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 339 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) tendrá la posibilidad de hundir a Luis Emilio (Alejandro Trejo) con la declaración de Franco (Emilio Edwards), pero ahora tendrá que elegir entre la justicia y su padre.

Walker hizo firmar a su padre una supuesta renuncia a la herencia de Samuel (Simón Beltrán), pero en su lugar eran documentos que lo dejaban como representante legal de una empresa recién creada.

"El tema es que esta empresa estuvo haciendo unos movimientos ilegales de plata durante esta mañana y no estoy hablando de tres chauchas, no. Estoy hablando de montos importantes, varios millones de dólares. Y si a alguien por ahí se le ocurriera estampar una denuncia ante la fiscalía económica, el que sería procesado por fraude (sería él)".

El Jardín de Olivia / Mega

La reacción de Raúl

Raúl (César Caillet) también recibirá la noticia de su posible detención y quedará en shock.

"¡Ustedes me engañaron, me esforzaron a firmar esos documentos!", le dirá Guerrero al abogado de Luis Emilio, mismo que le entregó la carpeta con la supuesta renuncia.