Álvaro Ballero sorprenderá con idéntica e hilarante imitación de Luis Mateucci en Volverías con tu ex? 2

15 jul. 2026 - 00:10 hrs.

En el avance del capítulo 27 de Volverías con tu ex? 2, los participantes serán desafiados a imitar a sus compañeros y generarán momentos muy chistosos.

Fernanda Brown y Ludmila Ksenofontova darán vida a Kaoto y a Yasmín Valdés respectivamente y sacarán aplausos por sus personificaciones.

Sin embargo, la actuación que más llamará la atención será la de Álvaro Ballero, quien imitará a la perfección a Luis Mateucci e incluso, realizará sus gestos.

Volverías con tu ex? 2

La cita de Nicole Moreno y Austin Palao

Por otro lado, Nicole Moreno y Austin Palao tendrán un romántico desayuno donde podrán conocerse más en profundidad.

El peruano aprovechará la instancia para destacar la personalidad genuina de la modelo, mientras que ella se dejará querer.