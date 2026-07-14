"Por eso soy callado": Chris Peral abrió su corazón y reveló el traumático episodio que marcó su vida
En el capítulo 26 de Volverías con tu ex? 2, Chris Peral se sinceró con Rai Cerda y Kaoto y contó una desconocida y dura historia del pasado.
Todo comenzó cuando el ingeniero le preguntó a su compañero si era bisexual y él expresó que si bien, casi siempre había sido heterosexual, sí había tenido algunas experiencias con hombres.
"En la universidad recién me abrí a exponerme con chicos. Había de todo lo habido por haber, pokemones, góticos, una ensalada. He tenido pololas, me enamoré de mi mejor amiga", explicó.
La historia de Chris Peral
Tras lo anterior, Chris Peral contó por qué siempre que pelea con Fernanda Brown, él decide cerrarse: "Viene con un tema importante, no sé si lo quería hablar, cuando era chico sufrí un abuso sexual, eso fue muy fuerte, me sentí sucio, me marcó, no entendía. Sentí el síndrome de Estocolmo, me gustó la persona que abusó de mí, después entendí que eso no era normal".
Rai Cerda y Kaoto quedaron impactados y le entregaron todo su apoyo, mientras que él se sintió cómodo para seguir revelando sobre esta compleja situación: "Hoy día recuerdo con mucho dolor esa situación, por eso soy callado, me amenazó esa persona, que no le contara a nadie, yo bloqueé eso".
"Ahora me siento orgulloso, después de que lo vi, como a los 13, me dije 'no puedo sufrir más por eso' y lo dejé ir, me siento muy fuerte", agregó finalmente.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
"Si no eres capaz de respetar...": JC Rodríguez frenó en seco a Sofía Latorre por cruce con Estefi Marquis
-
Flavia Laos criticó con dureza la tensa actitud de Sofía Latorre con ella: "De muy mala educación..."
-
"Conmigo te frenaste dos semanas...": Sofía Latorre explotó contra Rai Cerda al verlo en cita con Flavia Laos
-
La Guarén regresó tras su descompensación y tranquilizó a Nico Solabarrieta: "No es tu culpa"
-
"No aguanto más": La desgarradora reacción de Nico Solabarrieta ante fuerte descompensación de La Guarén
-
Nico Solabarrieta explotó contra La Guarén tras acusarlo de no tener códigos con ella: "Me pudriste mal"