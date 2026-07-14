"Por eso soy callado": Chris Peral abrió su corazón y reveló el traumático episodio que marcó su vida

14 jul. 2026 - 23:56 hrs.

En el capítulo 26 de Volverías con tu ex? 2, Chris Peral se sinceró con Rai Cerda y Kaoto y contó una desconocida y dura historia del pasado.

Todo comenzó cuando el ingeniero le preguntó a su compañero si era bisexual y él expresó que si bien, casi siempre había sido heterosexual, sí había tenido algunas experiencias con hombres.

"En la universidad recién me abrí a exponerme con chicos. Había de todo lo habido por haber, pokemones, góticos, una ensalada. He tenido pololas, me enamoré de mi mejor amiga", explicó.

Volverías con tu ex? 2

La historia de Chris Peral

Tras lo anterior, Chris Peral contó por qué siempre que pelea con Fernanda Brown, él decide cerrarse: "Viene con un tema importante, no sé si lo quería hablar, cuando era chico sufrí un abuso sexual, eso fue muy fuerte, me sentí sucio, me marcó, no entendía. Sentí el síndrome de Estocolmo, me gustó la persona que abusó de mí, después entendí que eso no era normal".

Rai Cerda y Kaoto quedaron impactados y le entregaron todo su apoyo, mientras que él se sintió cómodo para seguir revelando sobre esta compleja situación: "Hoy día recuerdo con mucho dolor esa situación, por eso soy callado, me amenazó esa persona, que no le contara a nadie, yo bloqueé eso".

"Ahora me siento orgulloso, después de que lo vi, como a los 13, me dije 'no puedo sufrir más por eso' y lo dejé ir, me siento muy fuerte", agregó finalmente.