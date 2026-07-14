Flavia Laos criticó con dureza la tensa actitud de Sofía Latorre con ella: "De muy mala educación..."
En el capítulo 26 de Volverías con tu ex? 2, Flavia Laos frenó en seco a Sofía Latorre, luego de tensos comentarios en su contra.
En medio de una actividad animada por Julio César Rodríguez, la cantante se tomó unos minutos para enfrentar a la recién ingresada participante.
"Me parece de muy mala educación la forma en la que entró, parecía un chihuahua, así ladrando... con voz toda chilloncita. A mí me sorprendió mucho, porque yo no soy de gritar así, siento que no ha habido esa energía en la casa todavía", expresó.
Flavia Laos le dejó las cosas claras a Sofía Latorre
Tras lo anterior, Flavia Laos aseguró que cuando Sofía Latorre entró le iba a invitar una copa de champagne, hasta que recordó el episodio con Estefi Marquis: "Dije 'no vaya a ser que me la tire a mí también', entonces preferí no meterme en la pelea que estaban teniendo".
La expareja de Rai Cerda solo se remitió a reírse del descargo de la peruana y a aplaudir.
Finalmente, la artista exigió que la tratara por su nombre: "Yo no te conozco, me molestó que dijeras 'ni te sabes el nombre de ella', yo no voy al choque, pero ya me estás cargando. Me llamo Flavia, para que se te quede en la cabecita".
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