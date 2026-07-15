Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 26: El polémico reingreso de Sofía Latorre
En el capítulo 26 de Volverías con tu ex? 2, La Guarén retornó a la casona luego de sufrir un repentino desmayo y tuvo una sincera conversación con Nico Solabarrieta.
Rai Cerda tuvo una cita con Flavia Laos, donde pudieron conversar sobre su presente y también acercarse piel con piel, a través de un mensaje.
Justo en ese instante, Sofía Latorre reingresó al reality y descubrió a su expareja en esta escena tan comprometedora, armando un fuerte conflicto.
Julio César Rodríguez frenó en seco a Sofía Latorre
Una dinámica donde los participantes tuvieron que decir lo peor de sus compañeros, dejó un fuerte enfrentamiento entre Flavia Laos y la recién llegada.
Posteriormente, Sofía Latorre quiso acercarse demasiado a Estefi Marquis, mientras ella la estaba criticando, y Julio César Rodríguez tuvo que intervenir firmemente.
Finalmente, Chris Peral tuvo una dura conversación con Rai Cerda y Kaoto, donde les confesó un desconocido episodio de su vida.
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