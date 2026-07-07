Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 21: Una emotiva actividad sobre la muerte dejó inesperadas situaciones

07 jul. 2026 - 00:01 hrs.

En el capítulo 21 de Volverías con tu ex? 2, los participantes fueron partes de una actividad que los hizo hablar sobre su lazo con la muerte.

Kaoto se mostró vulnerable por primera vez y recordó la triste muerte de su madre, mientras que Bárbara Córdoba se emocionó al comentar la pérdida de un embarazo que la llevó a situaciones muy complejas.

Tras lo anterior, Luis Mateucci y la trasandina tuvieron una sincera conversación sobre su relación amorosa y se pidieron disculpas.

Volverías con tu ex? 2

Altas confesiones de los famosos

Por otro lado, Álvaro Ballero, Kaoto y Fernanda Brown hicieron una ronda de entrevistas y una de las que más llamó la atención fue a Nicole Moreno.

La modelo fitness reveló su interés en un conocido periodista nacional y también, se refirió a los conflictos que tuvo con Adriana Barrientos.

Finalmente, Flavia Laos fue consultada sobre posibles coqueteos con artistas internacionales y sorprendió con su respuesta.