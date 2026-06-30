Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 16: Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero viven apasionado momento
En este capítulo de Volverías con tu Ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero tienen apasionado momento durante tras ganar una actividad.
La expareja ingresa al cuarto oscuro, donde se deja llevar por sus sentimientos y termina compartiendo un intenso beso. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, Ludmila no puede evitar sincerarse sobre las sensaciones que le dejó este inesperado acercamiento.
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Por otra parte, Valentina "Guarén" Torres sostiene una íntima conversación con Sofía Latorre sobre Nicolás Solabarrieta. Luego de que su compañera le comentara que el participante aún se muestra cariñoso con ella, la influencer fue categórica al descartar una reconciliación.Ir a la siguiente nota
Los conflicos de Nicole Moreno
Más adelante, Nicole Moreno vive un complejo momento tras descubrir que desapareció la pila de su balanza para alimentos. Aunque Carlos Águila y Fernanda Brown intentan ayudarla a encontrarla, la búsqueda no da resultados.
Posteriormente, Luli protagoniza un fuerte enfrentamiento con Bárbara Córdoba, a quien encara con una ácida comparación con Oriana Marzoli, desatando una tensa discusión al interior de la casona.
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