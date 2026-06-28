Esta es la razón por la que Samuel tuvo que irse de la ciudad para esconderse en El Jardín de Olivia

28 jun. 2026 - 11:05 hrs.

Uno de los momentos más emotivos de los últimos capítulos de El Jardín de Olivia fue la partida de Samuel (Simón Beltrán), quien debió dejar Santiago de forma inesperada y despedirse de sus seres queridos.

El joven aceptó alejarse de su familia, sus amigos, su polola e incluso de su prometedora carrera en el fútbol. A continuación, te explicamos la razón detrás de esta decisión.

La razón por la que Samuel debió esconderse

La drástica medida fue tomada por Raúl (César Caillet), quien comprendió que Samuel ya no estaba seguro en Santiago. Tras darse cuenta de que la situación podía agravarse, decidió esconder a su hijo lejos de la capital hasta que el peligro desapareciera.

El Jardín de Olivia / Mega

Todo se originó luego de que Raúl comprobara que Luis Emilio (Alejandro Trejo) no dejaría de manipular a Samuel y que, mientras permaneciera en libertad, su vida seguiría corriendo peligro.

Antes de partir, el joven realizó una emotiva llamada para despedirse de su familia y advertirles que también debían cuidarse de las posibles represalias de Luis Emilio.

"Les quería decir que las quiero mucho, que las amo y que las voy a echar caleta de menos. Les prometo que voy a estar bien, pero ustedes también tengan cuidado", expresó Samuel.

El Jardín de Olivia / Mega

Frente a estas palabras, Diana (Nicole Espinoza) intentó darle tranquilidad y le aseguró que harán todo lo posible para detener a Luis Emilio de una vez por todas.

"No te preocupes, vamos a hacer lo posible para meter a ese viejo de nuevo a la cárcel y que pague por todo lo que nos ha hecho", respondió emocionada.

¿Qué pasará con el futuro de Samuel? Descúbrelo en los próximos capítulos de El Jardín de Olivia, de lunes a viernes desde las 16:30 horas.

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