Nicole Moreno sufrirá por acusación anónima que apuntará contra su estilo de vida saludable
En el avance del capítulo 14 de Volverías Con Tu Ex? 2, Nicole Moreno pasará por un cuadro de angustia y pena muy grande, luego de que alguien critique su gusto por los "vapes".
Y es que la modelo fitness promociona la vida saludable. Sin embargo, en una actividad anónima, uno de los participantes la criticará por "vapear", mencionando que si la comunidad supiera esto, no la vería de la misma forma.
De inmediato, Nicole se sentirá muy afectada por esta acusación y serán Fernanda Brown y Yasmín Valdés quienes la consolarán e intentarán buscar al o la responsable.
Otro cara a cara que será intenso
Por otra parte, Raimundo Cerda no dudará en criticar a Claudio Rojas, quien responderá de la misma forma e incluso será un poco más agresivo.
Asimismo, Luis Mateucci también repasará al abogado, criticando las actitudes que ha tenido durante el último tiempo contra Hurubachi Pardo.
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