Estreno de Sofía en Peligro: Así puedes ver todos los capítulos de la nueva teleserie vertical de Mega

22 jun. 2026 - 14:30 hrs.

Mega tuvo un exitoso estreno de su primera teleserie vertical y este lunes 22 de junio es el turno de Sofía en Peligro, la segunda producción de MegaShorts.

La ficción sigue a Sofía, una mujer que ve una escabrosa situación que nunca debió presenciar y, por lo mismo, ahora debe ocultarse porque su vida corre peligro.

Un detective será su único aliado en esta carrera contra el tiempo porque quienes deben protegerla se convertirán en sus mayores enemigos; un solo paso en falso podría ser el fin.

Sofía en Peligro / Mega

Protagonizada por Francisca Walker y Jorge Arecheta, tiene en los roles antagónicos a Alejandra Fosalba y Moisés Angulo, destacando en una historia marcada por capítulos breves, ritmo acelerado y permanentes giros.

Todos los capítulos de Sofía en Peligro ya se encuentran disponibles exclusivamente por Mega Go.

Si quieres saber qué sucederá, puedes verla ya desde tu cuenta de Mega Go. Si no tienes una, sigue estos pasos:

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