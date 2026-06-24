Luli tratará de "poco hombre" a Luis Mateucci y se irá de actividad al borde de las lágrimas

24 jun. 2026 - 00:20 hrs.

En el avance del capítulo 13 de Volverías con tu ex? 2, Huru Pardo le asegurará a Claudio Rojas que no tiene intención de seguir en el reality si él decide abandonar la competencia.

Sin embargo, el abogado no quedará del todo convencido con sus palabras y terminará desahogándose con Nicolás Solabarrieta sobre los sentimientos que aún mantiene por su expareja.

Por otro lado, las mujeres de la casona protagonizarán una pijamada encabezada por Tonka Tomicic. Lo que ellas desconocen es que los hombres estarán escuchando atentamente todas las confesiones que realicen durante la actividad.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

Luli se molesta con Luis Mateucci

Y esta dinámica traerá consecuencias. Horas más tarde, Luis Mateucci encarará a sus dos exparejas por los comentarios que hicieron sobre él frente al resto de las mujeres de la casa.

La situación no será bien recibida por Luli, quien reaccionará duramente contra el argentino, lo calificará de poco hombre y abandonará el lugar visiblemente afectada y al borde de las lágrimas.